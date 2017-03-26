У Москві почалися затримання на місці проведення акції

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

У Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

У вестибюлях станцій метро “Білоруська”, “Маяковська” і “Пушкінська”, а також вздовж Тверської вулиці, де заплановано проведення акції протесту, чергують посилені поліцейські патрулі.

Інтернет-видання “Грани.ру” повідомляє, що на Пушкінській площі вже затриманий один активіст, який тримав в руках плакат з написом “Корупція вбиває майбутнє”.

Затримання також почалися біля станції метро “Білоруська”.

Началос винтилово #ДимонОтветит pic.twitter.com/uWKeUUJgxE

— Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.

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