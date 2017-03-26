В Москве начались задержания на месте проведения акции

В Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.

Интернет-издание "Грани.ру" сообщает, что на Пушкинской площади уже задержан один активист, который держал в руках плакат с надписью "Коррупция убивает будущее".

Задержание также начались у станции метро "Белорусская".

Началос Винтилова # ДимонОтветит pic.twitter.com/uWKeUUJgxE