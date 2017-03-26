В Москве начались задержания на месте проведения акции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
В Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
В вестибюлях станций метро "Белорусская", "Маяковская" и "Пушкинская", а также вдоль Тверской улицы, где запланировано проведение акции протеста, дежурят усиленные полицейские патрули.
Интернет-издание "Грани.ру" сообщает, что на Пушкинской площади уже задержан один активист, который держал в руках плакат с надписью "Коррупция убивает будущее".
Задержание также начались у станции метро "Белорусская".
Началос Винтилова # ДимонОтветит pic.twitter.com/uWKeUUJgxE- Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2017 г.