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У Москві після зіткнення вантажівки з опорою обвалився міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Рубльово-Успенському шосе у Москві через зіткнення вантажного автомобіля з балкою опори мосту відбулося обвалення бетонної плити. Про це повідомляє ТАСС, інформує УНН.

"Сьогодні... на Рубльово-Успенському шосе у напрямку до центру, на перетині з 60 км МКАД, водій вантажного автомобіля зіткнувся з балкою опори мосту, у результаті чого сталося обвалення частини конструкції, яка перекинулася на автомобіль Hyundai", - сказав співрозмовник агентства.

Зазначається, що рух автотранспорту по Рубльово-Успенському шосе повністю перекрито через обвалення бетонної плити, яка обмежує висоту мосту. За даними джерела, обмежувач обалився на проїжджаючий поруч легковий автомобіль. За попередньою інформацією, люди в автомобілі не постраждали.

На місці події працюють співробітники екстрених служб.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Росії впав легкомоторний літак, серед загиблих - ведучий федерального каналу.

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