У москві після сильної зливи загинули учасники екскурсії підземними колекторами

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Серед учасників екскурсії були 47-річний керівник PR-служби компанії "Ланіт" Дмитро Марушкин, його 15-річна дочка Єлизавета, хлопець 17 років, 15-річна дівчина та 34-річна жінка. Вів групу 31-річний дігер-гід Костянтин Філліпов. Знайдено тіла трьох людей, двоє з них – дівчина та юнак. Повідомляється, що на екскурсію записалося понад 20 людей, але скільки з них прийшло, невідомо.

"Їх могло бути близько 10 осіб, тому кількість жертв може зрости", – повідомили в екстрених службах.

За даними місцевих ЗМІ, в групі було вісім людей, їхній шлях розпочався приблизно о 14:00 у цегляному колекторі 1906 року на Олімпійському проспекті. За годину вони дійшли до колекторів 1819-го та 1974 років у районі метро "Трубна".

"Там гід Костянтин Філіппов написав своєму колезі СМС про те, що почалася злива і чи можна виходити на "Трубній". Після цього він перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Попередньо, у цій точці колектори стало заливати водою, і група не змогла вибратися на поверхню", – йдеться у повідомленні.

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