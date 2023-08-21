В москве после сильного ливня погибли участники экскурсии по подземным коллекторам

Детали

Среди участников экскурсии были 47-летний руководитель PR-службы компании "Ланит" Дмитрий Марушкин, его 15-летняя дочь Елизавета, парень 17 лет, 15-летняя девушка и 34-летняя женщина. Вел группу 31-летний дигер-гид Константин Филлипов. Найдены тела трех человек, двое из них – девушка и юноша. Сообщается, что на экскурсию записалось более 20 человек, но сколько из них пришло, неизвестно.

"Их могло быть около 10 человек, поэтому количество жертв может возрасти", – сообщили в экстренных службах.

По данным местных СМИ, в группе было восемь человек, их путь начался примерно в 14:00 в кирпичном коллекторе 1906 года на Олимпийском проспекте. За час они дошли до коллекторов 1819-го и 1974 года в районе метро "Трубная".

"Там гид Константин Филиппов написал своему коллеге СМС о том, что начался ливень и можно ли выходить на "Трубной". После этого он перестал отвечать на звонки и сообщения. Предварительно, в этой точке коллекторы стало заливать водой, и группа не смогла выбраться на поверхность", – говорится в сообщении.

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