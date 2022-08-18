У Москві горить корпус нового ЖК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сьогодні, 18 серпня, житловий комплекс, що будується (ЖК) West Garden загорівся на Мінській вулиці на заході москви. Інформації про постраждалих немає. Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує УНН.
Деталі
Співробітники екстрених служб вже виїхали на місце великої пожежі, дані про постраждалих уточнюються.
За даними російських ЗМІ, спалахнув нежитловий корпус у Раменках, до якого ще не заселилися покупці.
Доповнення
Масштабна пожежа сталася на даху дев'ятиповерхового житлового будинку на ленінському проспекті у москві. Зазначається, що загалом із палаючої будівлі евакуювали близько 400 людей та мешканця будинку, який застряг під час пожежі в ліфті.
У соцмережах повідомляють про пожежу на даху висотки Capital Towers біля Москва-Сіті. Очевидці спостерігали дим на одній з веж Capital Towers, що будуються в центрі Москви близько 20 хвилин, потім він припинився.