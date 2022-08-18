В Москве горит корпус нового ЖК

Детали



Сотрудники экстренных служб уже выехали на место большого пожара, данные о пострадавших уточняются.

По данным российских СМИ, вспыхнул нежилой корпус в Раменках, в который еще не заселились покупатели.

Дополнение

Масштабный пожар произошел на крыше девятиэтажного жилого дома на ленинском проспекте в москве. Отмечается, что в общей сложности из горящего здания эвакуировали около 400 человек и жителя дома, застрявшего во время пожара в лифте.

В соцсетях сообщают о пожаре на крыше высотки Capital Towers возле Москва-Сити. Очевидцы наблюдали дым на одной из башен Capital Towers, строящихся в центре Москвы около 20 минут, затем он прекратился.