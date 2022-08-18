В Москве горит корпус нового ЖК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Сегодня, 18 августа, строящийся жилой комплекс (ЖК) West Garden загорелся на Минской улице на западе москвы. Информации о пострадавших нет. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, сообщает УНН.
Детали
Сотрудники экстренных служб уже выехали на место большого пожара, данные о пострадавших уточняются.
По данным российских СМИ, вспыхнул нежилой корпус в Раменках, в который еще не заселились покупатели.
Дополнение
Масштабный пожар произошел на крыше девятиэтажного жилого дома на ленинском проспекте в москве. Отмечается, что в общей сложности из горящего здания эвакуировали около 400 человек и жителя дома, застрявшего во время пожара в лифте.
В соцсетях сообщают о пожаре на крыше высотки Capital Towers возле Москва-Сити. Очевидцы наблюдали дым на одной из башен Capital Towers, строящихся в центре Москвы около 20 минут, затем он прекратился.