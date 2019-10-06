У Москві в будівлі МЗС РФ сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У Москві сталася пожежа у будівлі міністерства закордонних справ Росії. Про це повідомляє УНН спираючись на ТАСС та твітер-акаунт МЗС РФ.
"Надійшла заявка про задимлення за адресою: пл. Смоленська-Сінна, д. 32-34/57/2, стр. 3 (будівля МЗС). На місці працюють пожежні розрахунки. В даний час проводиться перевірка", - наводить повідомлення МНС РФ видання ТАСС.
У самому дипломатичному відомстві тоді повідомили, що загоряння сталося в одному з флігелів будівлі. "В одному з флігелів будівлі МЗС на Смоленці (Смоленська-Сінна - ред) задимлення. На місці працюють пожежні", - відзначили в МЗС РФ.
Згодом пожежу локалізували.
"Завершилося все благополучно: вогнище, викликаний коротким замиканням, локалізована. Постраждалих немає. Велике спасибі МНС за оперативність!" - йдеться в записі в Twitter МЗС РФ.
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Нагадаємо, у Росії через пожежу на суховантажі загинули двоє людей.
В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7— МИД России