В Москве в здании МИД РФ произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В Москве произошел пожар в здании министерства иностранных дел России. Об этом сообщает УНН опираясь на ТАСС и твиттер-аккаунт МИД РФ.
“Поступила заявка о задымлении по адресу: пл. Смоленская-Сенная, д. 32-34 / 57/2, стр. 3 (здание МИД). На месте работают пожарные расчеты. В настоящее время проводится проверка”, — приводит сообщение МЧС РФ издание ТАСС.
В самом дипломатическом ведомстве тогда сообщили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания. “В одном из флигелей здания МИД на Смоленке (ул. Смоленская-Сенная — ред) задымление. На месте работают пожарные”, — отметили в МИД РФ.
Впоследствии пожар локализовали.
“Завершилось все благополучно: костер, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!” — говорится в записи в Twitter МИД РФ.
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Напомним, в России из-за пожара на сухогрузе погибли два человека.
В одном из флигель здания МИД на Смоленке задымлением. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7— МИД России