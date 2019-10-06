В Москве в здании МИД РФ произошел пожар

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 35575 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 69611 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 74815 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 123804 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 177343 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 167091 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 218484 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202043 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 443891 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234387 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 57117 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 54189 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 57457 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 37920 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 33493 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 203837 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 188299 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 274632 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 443891 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 544596 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 123796 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 63961 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 61426 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 67508 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 97827 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Москве в здании МИД РФ произошел пожар

Киев • УНН

 • 15145 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В Москве произошел пожар в здании министерства иностранных дел России. Об этом сообщает УНН опираясь на ТАСС и твиттер-аккаунт МИД РФ.

В Москве в здании МИД РФ произошел пожар

“Поступила заявка о задымлении по адресу: пл. Смоленская-Сенная, д. 32-34 / 57/2, стр. 3 (здание МИД). На месте работают пожарные расчеты. В настоящее время проводится проверка”, — приводит сообщение МЧС РФ издание ТАСС.

В самом дипломатическом ведомстве тогда сообщили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания. “В одном из флигелей здания МИД на Смоленке (ул. Смоленская-Сенная — ред) задымление. На месте работают пожарные”, — отметили в МИД РФ.

Впоследствии пожар локализовали.

“Завершилось все благополучно: костер, вызванный коротким замыканием, локализован. Пострадавших нет. Большое спасибо МЧС за оперативность!” — говорится в записи в Twitter МИД РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пожаре в жилом доме в РФ погибли 8 человек, из них четверо — дети

Напомним, в России из-за пожара на сухогрузе погибли два человека.

В одном из флигель здания МИД на Смоленке задымлением. На месте работают пожарные. pic.twitter.com/LmsTG1SVH7

— МИД России

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23