У Росії через пожежу на суховантажі загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На судноверфі в Нижньому Новгороді сталася пожежа, в результаті якої загинуло двоє людей, ще одна постраждала, повідомляє ТАСС із посиланням на пресслужбу підприємства, передає УНН.
"Постраждало троє працівників судноверфі, двоє з яких загинули. На даний момент проведена ліквідація відкритого горіння. Потерпілому надається допомога. Створено спеціальну комісію, яка з'ясовує деталі обставин", - йдеться в повідомленні.
На підприємстві також повідомили, що причиною пожежі став спалах кисню на споруджуваному суховантажі.
"Займання сталося о 8:23 на споруджуваному суховантажі проекту RSD59 в результаті спалаху кисню", - відзначили в пресслужбі заводу, додавши, що підприємство продовжує роботу в штатному режимі.
За даними російського МНС, горіння ліквідовано на площі 5 кв м.
Як зазначає ТАСС, "Червоне Сормово" (входить в Об'єднану суднобудівну корпорацію) - один з найстаріших російських суднобудівних заводів, заснований в 1849 році. На підприємстві за 75 років побудовано та модернізовано понад 300 підводних човнів і рятувальних апаратів, в тому числі 25 атомних.
Нагадаємо, у парку Шевченка в Одесі сталася пожежа у павільйоні з атракціонами.