В России из-за пожара на сухогрузе погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. На судоверфи в Нижнем Новгороде произошел пожар, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на прессслужбу предприятия, передает УНН.
"Пострадало трое работников судоверфи, двое из которых погибли. На данный момент проведена ликвидация открытого горения. Пострадавшему оказывается помощь. Создана специальная комиссия, которая выясняет детали обстоятельств", - говорится в сообщении.
На предприятии также сообщили, что причиной пожара стало возгорание кислорода на строящемся сухогрузе.
"Возгорание произошло в 8:23 на строящемся сухогрузе проекта RSD59 в результате вспышки кислорода", - отметили в пресс-службе завода, добавив, что предприятие продолжает работу в штатном режиме.
По данным российского МЧС, горение ликвидировано на площади 5 кв м.
Как отмечает ТАСС, "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) - один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. На предприятии за 75 лет построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, в том числе 25 атомных.
Напомним, в парке Шевченко в Одессе произошел пожар в павильоне с аттракционами.