У Москві близько 50 тисяч осіб вшанували пам'ять жертв теракту в Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Близько 50 тисяч людей взяли участь у вечорі пам'яті жертв вибуху в петербурзькому метро, який проходив на Манежній площі в Москві, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Зазначається, під час вшанування, москвичі поклали квіти біля стели міста-героя Ленінграда та запалили пам'ятні свічки.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.