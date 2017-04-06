У Москві близько 50 тисяч осіб вшанували пам'ять жертв теракту в Петербурзі

Зазначається, під час вшанування, москвичі поклали квіти біля стели міста-героя Ленінграда та запалили пам'ятні свічки.

Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.

Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.