В Москве около 50 000 человек почтили память жертв теракта в Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Около 50 тыс. человек приняли участие в вечере памяти жертв взрыва в петербургском метро, который проходил на Манежной площади в Москве, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, во время чествования, москвичи возложили цветы у стелы города-героя Ленинграда и зажгли памятные свечи.
Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. Человек .
Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинский не было .