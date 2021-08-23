У Москві біля Кремля у небо запустили прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У День Державного прапора України невідомі запустили на повітряних кулях синьо-жовте знамено у небо біля Кремля у Москві. Про це повідомила народний депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Тим часом в Москві”, — підписала Гришина відео на якому український прапор на повітряних кулях запускають в небо біля Кремля.
Зазначимо, що нардеп не розповіла подробиць заходу. Тому точно невідомо, коли було зняте це відео та хто організатор перфоменсу.
Доповнення
День Державного прапора відзначають в Україні 23 серпня. З нагоди свята стяги підняли і по містах України. Зокрема, у географічному центрі України — селі Мар’янівка на Черкащині.
З нагоди Дня Державного прапора України у різних куточках світу представники українських громад разом із нашими дипломатами розгорнули 30-метрові українські стяги.