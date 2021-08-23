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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110359 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128754 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132457 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193846 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228688 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140399 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132326 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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2 марта, 04:30 • 125524 просмотра

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В Москве возле Кремля в небо запустили флаг Украины

В Москве возле Кремля в небо запустили флаг Украины

Киев  •  УНН

 • 65815 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В День Государственного флага Украины неизвестные запустили на воздушных шарах сине-желтое знамя в небо возле Кремля в Москве. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

"Между тем в Москве", - подписала Гришина видео на котором украинский флаг на воздушных шарах запускают в небо возле Кремля.

Отметим, что нардеп не рассказала подробностей мероприятия. Поэтому точно неизвестно, когда было снято это видео и кто организатор перфоменса.

Дополнение

День Государственного флага отмечают в Украине 23 августа. По случаю праздника флаги подняли и в городах Украины. В частности, в географическом центре Украины - селе Марьяновка Черкасской области.

По случаю Дня Государственного флага Украины в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги.

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