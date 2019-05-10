У Москві біля будівлі ФСБ влаштували поодинокі пікети на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Москві біля будівлі Федеральної служби безпеки Російської Федерації на Луб'янці 10 травня проходять кілька одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, затриманого 5 років тому в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що громадські активісти один за одним входять до будівлі з плакатом, цитуючи Олега Сенцова "Я хочу побажати росіянам навчитися не боятися".
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Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, виповнюється 5 років з дня арешту кінорежисера та письменника Олега Сенцова. З цієї нагоди у Києві планувалося провести одразу дві акції: “Саджайте квіти, а не людей” та перформанс "Do you remember?” - символічною ходою до 14 посольств країн-членів Ради Європи з нагадуванням про громадян України, що незаконно утримуються за кремлівськими застінками.