У Москві біля будівлі ФСБ влаштували поодинокі пікети на підтримку Сенцова

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Москві біля будівлі Федеральної служби безпеки Російської Федерації на Луб'янці 10 травня проходять кілька одиночних пікетів на підтримку українського режисера Олега Сенцова, затриманого 5 років тому в Криму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.