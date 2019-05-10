В Москве у здания ФСБ устроили одиночные пикеты в поддержку Сенцова

Отмечается, что общественные активисты один за другим заходят в здание с плакатом, цитируя Олега Сенцова: “Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться”.

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Напомним, сегодня, 10 мая, исполняется 5 лет со дня ареста кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. По этому случаю в Киеве планировалось провести сразу две акции: “Сажайте цветы, а не людей” и перформанс “Do you remember?” — символическим шествием к 14 посольствам стран-членов Совета Европы с напоминанием о гражданах Украины, незаконно содержащихся за кремлевскими застенками.