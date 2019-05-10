В Москве у здания ФСБ устроили одиночные пикеты в поддержку Сенцова

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 77817 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100905 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103760 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105393 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129209 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144793 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Москве у здания ФСБ устроили одиночные пикеты в поддержку Сенцова

В Москве у здания ФСБ устроили одиночные пикеты в поддержку Сенцова

Киев  •  УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. В Москве у здания Федеральной службы безопасности Российской Федерации на Лубянке 10 мая проходят несколько одиночных пикетов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного 5 лет назад в Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

Отмечается, что общественные активисты один за другим заходят в здание с плакатом, цитируя Олега Сенцова: “Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться”.

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Напомним, сегодня, 10 мая, исполняется 5 лет со дня ареста кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. По этому случаю в Киеве планировалось провести сразу две акции: “Сажайте цветы, а не людей” и перформанс “Do you remember?” — символическим шествием к 14 посольствам стран-членов Совета Европы с напоминанием о гражданах Украины, незаконно содержащихся за кремлевскими застенками.

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