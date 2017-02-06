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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53560 перегляди

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У морському порту "Чорноморськ" оголосили льодову кампанію

Київ • УНН

 • 4768 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку з появою льоду на підходах до морпорту і в акваторії, в цілях безпеки судноплавства, розпорядженням капітана порту 5 лютого з 12.00 годин в морському порту “Чорноморськ” оголошено льодову кампанію. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі АМПУ.

У морському порту "Чорноморськ" оголосили льодову кампанію

Станом на сьогодні, 6 лютого, акваторія приблизно на 80% вкрита дрібнобитим льодом. Його товщина становить від 5 до 10 см. Лід нагонний.

У порту зазначили, що введення льодової кампанії передбачає дотримання особливих умов і порядку проведення суден від каналу до порту. Проводку суден і швартовні операції в льодових умовах забезпечують 8 плавзасобів, які мають льодовий клас.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, велетенський льодовий затор на українсько-словацькому кордоні самоліквідувався.

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