У морському порту "Чорноморськ" оголосили льодову кампанію
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 6 лютого. УНН. У зв’язку з появою льоду на підходах до морпорту і в акваторії, в цілях безпеки судноплавства, розпорядженням капітана порту 5 лютого з 12.00 годин в морському порту “Чорноморськ” оголошено льодову кампанію. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі АМПУ.
Станом на сьогодні, 6 лютого, акваторія приблизно на 80% вкрита дрібнобитим льодом. Його товщина становить від 5 до 10 см. Лід нагонний.
У порту зазначили, що введення льодової кампанії передбачає дотримання особливих умов і порядку проведення суден від каналу до порту. Проводку суден і швартовні операції в льодових умовах забезпечують 8 плавзасобів, які мають льодовий клас.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, велетенський льодовий затор на українсько-словацькому кордоні самоліквідувався.