В морском порту "Черноморск" объявили ледовую кампанию

По состоянию на сегодня, 6 февраля, акватория примерно на 80% покрыта мелкобитым льдом. Его толщина составляет от 5 до 10 см. Лед нагонный.

В порту отметили, что введение ледовой кампании предполагает соблюдение особых условий и порядка проведения судов от канала к порту. Проведение судов и швартовные операции в ледовых условиях обеспечивают 8 плавсредств, которые имеют ледовый класс.

Напомним, как сообщал УНН, огромный ледовый затор на украинско-словацкой границе самоликвидировался.