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В морском порту "Черноморск" объявили ледовую кампанию

Киев • УНН

 • 4768 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 6 февраля. УНН. В связи с появлением льда на подходах к морпорту и в акватории, в целях безопасности судоходства, распоряжением капитана порта 5 февраля с 12:00 в морском порту "Черноморск" объявлена ​​ледовая кампания. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе АМПУ.

В морском порту "Черноморск" объявили ледовую кампанию

По состоянию на сегодня, 6 февраля, акватория примерно на 80% покрыта мелкобитым льдом. Его толщина составляет от 5 до 10 см. Лед нагонный.

В порту отметили, что введение ледовой кампании предполагает соблюдение особых условий и порядка проведения судов от канала к порту. Проведение судов и швартовные операции в ледовых условиях обеспечивают 8 плавсредств, которые имеют ледовый класс.

Напомним, как сообщал УНН, огромный ледовый затор на украинско-словацкой границе самоликвидировался.

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