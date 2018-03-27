У морські порти торік інвестували рекордну з 2014 року суму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Минулого року у інфраструктуру морських портів України було інвестовано 1,6 млрд гривень, що на 60% більше, порівняно із попереднім роком. Про це повідомив на брифінгу міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
“Інвестиції у інфраструктуру морських портів минулого року склали 1,6 млрд грн — це найвищий показник капітальних вкладень з 2014 року. Основними напрямками спрямування інвестицій були проекти з днопоглиблення, на які скеровано 1,5 млрд гривень”, — повідомив Омелян.
Нагадаємо, апеляційний суд Києва залишив під вартою колишнього першого заступника голови"Адміністрації морських портів України" Юрія Наконечного, який підозрюється у розтраті майна.