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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 36042 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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В морские порты в прошлом году инвестировали рекордную с 2014 года сумму

В морские порты в прошлом году инвестировали рекордную с 2014 года сумму

Киев  •  УНН

 • 11920 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В прошлом году в инфраструктуру морских портов Украины было инвестировано 1,6 млрд гривен, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил на брифинге министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает корреспондент УУН.

“Инвестиции в инфраструктуру морских портов в прошлом году составили 1,6 млрд грн — это самый высокий показатель капитальных вложений с 2014 года. Основными направлениями вложения инвестиций были проекты по дноуглублению, на которые направлено 1,5 млрд гривен”, - сообщил Омелян.

Напомним, апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя председателя “Администрации морских портов Украины” Юрия Наконечного, который подозревается в растрате имущества.

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