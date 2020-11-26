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У МОН заявили, що COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів

У МОН заявили, що COVID-19 не є професійним захворюванням вчителів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Захворювання на COVID-19, отримане під час виконання вчителями професійних обов'язків, не є професійним захворюванням. Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки, що надісланий на запит директора школи №210 міста Києва Дмитра Ламзи, передає УНН.

“Щодо запровадження державного страхування педагогічних працівників закладів освіти на випадок захворювання коронавірусною хворобою, створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти інформуємо… Вчителі та інші педагогічні працівники закладів освіти навпаки мають все робити для того, щоб уникати контактів з хворими людьми і дітьми і будь-яка підозра на потенційну присутність у здобувача освіти COVID-19 має призводити до виключення цього здобувача освіти з освітнього процесу і, як мінімум, переведення його на віддалений режим навчання. Тому захворювання, отримане під час, але не внаслідок виконання професійних обов’язків не є за своєю суттю професійним захворюванням”, - йдеться у листі.

Зазначається, що професійне захворювання виникає саме внаслідок роботи зі шкідливими речовинами чи факторами, де сама робота є шкідливою, а працівник мусить її виконувати, бо це входить до посадових обов’язків. Так, медичні працівники контактують з людьми, які хворі на COVID-19.

Також вказано, що у Верховній Раді зареєстровано чотири законопроекти, спрямовані на запровадження обов’язкового страхування педагогічних працівників на випадок інфікування COVID-19.

Також повідомляється, що неможливо встановити причинно-наслідковий зв’язок між захворюванням на COVID-19 у вчителя і його професійною діяльністю, оскільки працівник міг користуватися громадським транспортом, відвідувати лікарні, магазини та громадські установи.

Нагадаємо, станом на 2 жовтня 2020 року вже двом медикам встановили третю групу інвалідності через COVID-19.

Також у жовтні повідомляли, що хворим на COVID-19 медикам компенсували вже 3,2 млн грн заробітку.

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