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В МОН заявили, что COVID-19 не является профессиональным заболеванием учителей

В МОН заявили, что COVID-19 не является профессиональным заболеванием учителей

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заболевание COVID-19, полученное при исполнении учителями профессиональных обязанностей, не является профессиональным заболеванием. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, что было отправлено на запрос директора школы №210 города Киева Дмитрия Ламзы, передает УНН.

"О введении государственного страхования педагогических работников учебных заведений на случай заболевания коронавирусной болезнью, создание безопасной образовательной среды в учреждениях образования информируем ... Учителя и другие педагогические работники учреждений образования наоборот должны все делать для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми и любое подозрение на потенциальное присутствие у соискателя образования COVID-19 должно приводить к исключению этого соискателя образования из образовательного процесса и, как минимум, перевод его на удаленный режим обучения. Поэтому заболевание, полученное во время, но не вследствие выполнения профессиональных обязанностей не является по своей сути профессиональным заболеванием", - говорится в письме.

Отмечается, что профессиональное заболевание возникает именно в результате работы с вредными веществами или факторами, где сама работа вредна, а работник должен ее выполнять, потому что это входит в должностные обязанности. Так, медицинские работники контактируют с людьми, которые больны COVID-19.

Также указано, что в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта, направленные на введение обязательного страхования педагогических работников на случай инфицирования COVID-19.

Также сообщается, что невозможно установить причинно-следственную связь между заболеванием COVID-19 в учителя и его профессиональной деятельностью, поскольку работник мог пользоваться общественным транспортом, посещать больницы, магазины и общественные учреждения.

Напомним, на 2 октября 2020 года уже двум медикам установили третью группу инвалидности из-за COVID-19.

Также в октябре сообщалось, что больным COVID-19 медикам компенсировали уже 3,2 млн грн заработка.

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