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У МОН запропонували зміни в дошкільній освіті

У МОН запропонували зміни в дошкільній освіті

Київ • УНН

 • 24966 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Міністерстві освіти і науки пропонують оновити Базовий компонент дошкільної освіти. Про це повідомляє пресслужба МОН, передає УНН.

“Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проект Базового компонента дошкільної освіти. В документі описані цінності та принципи дошкільної освіти, вимоги до організації освітнього процесу та компетентності, якими оволодіє дитина до початку навчання у школі. Зауваження та пропозиції до проєкту можна направляти до 26 листопада 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

За словами т.в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, базовий компонент дошкільної освіти, який запропоновано до громадського обговорення, "орієнтований на запит українського суспільства щодо забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою та на світові засади якісного дошкілля".

Документ наголошує на особистісно орієнтованому підході до розвитку дошкільнят, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, та на важливості співпраці закладів дошкільної освіти, батьків й держави. Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент стане ще одним кроком до досягнення цієї мети, вказали у відомстві.

Додамо, що Шкарлет анонсував зміни формули фінансування вишів.

Також у Міністерстві освіти і науки України розглядають всі за і проти стосовно початку освіти у школах з 5 років.

Українські Національні Новини

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