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У МОН запропонували проект Положення про дуальну форму здобуття освіти для громадського обговорення

У МОН запропонували проект Положення про дуальну форму здобуття освіти для громадського обговорення

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проект Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Кабінету міністрів України, передає УНН.

“Метою розроблення Положення є створення правового підґрунтя підготовки фахівців вищої та фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти та умов для повноцінного впровадження дуальної форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти”, — йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Міносвіти, запровадження дуальної форми здобуття освіти сприятиме вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців і забезпеченню успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності.

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Так, міністерство відзначає, що серед переваг для студента, який буде здобувати освіту за такою формою навчання, є:

  • його професійна спрямованість;
  • уміння працювати в команді;
  • відповідальність;
  • фінансова незалежність.

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Зазначення положення, за даними МОН, дає для закладу освіти нові можливості для:

  • підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції освітніх програм;
  • прикладних наукових досліджень;
  • зміцнення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг тощо.

“Бізнес зі свого боку впливає на розвиток і становлення затребуваних професій, отримує професійно підготовленого фахівця. Також розширює довготривалі зв’язки з метою більш ефективного зростання спільних можливостей для організації освітнього, навчально-виробничого та виробничого процесів, педагогічного та науково-педагогічного потенціалу”, — пояснили у міністерстві.

У МОН нагадали, що наразі підписано меморандум щодо реалізації запровадження пілотного проекту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Раніше очільник міністерства Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань команди МОН.

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