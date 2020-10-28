У МОН запропонували проект Положення про дуальну форму здобуття освіти для громадського обговорення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністерство освіти і науки України запропонувало для громадського обговорення проект Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. Про це йдеться у повідомленні пресцентру Кабінету міністрів України, передає УНН.
“Метою розроблення Положення є створення правового підґрунтя підготовки фахівців вищої та фахової передвищої освіти за дуальною формою здобуття освіти та умов для повноцінного впровадження дуальної форми здобуття вищої та фахової передвищої освіти”, — йдеться у повідомленні.
Як пояснили у Міносвіти, запровадження дуальної форми здобуття освіти сприятиме вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців і забезпеченню успішної адаптації студентів-випускників до професійної діяльності.
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Так, міністерство відзначає, що серед переваг для студента, який буде здобувати освіту за такою формою навчання, є:
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- його професійна спрямованість;
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- уміння працювати в команді;
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- відповідальність;
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- фінансова незалежність.
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Зазначення положення, за даними МОН, дає для закладу освіти нові можливості для:
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- підвищення якості освіти за рахунок оперативної корекції освітніх програм;
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- прикладних наукових досліджень;
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- зміцнення конкурентоспроможності на ринку надання освітніх послуг тощо.
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“Бізнес зі свого боку впливає на розвиток і становлення затребуваних професій, отримує професійно підготовленого фахівця. Також розширює довготривалі зв’язки з метою більш ефективного зростання спільних можливостей для організації освітнього, навчально-виробничого та виробничого процесів, педагогічного та науково-педагогічного потенціалу”, — пояснили у міністерстві.
У МОН нагадали, що наразі підписано меморандум щодо реалізації запровадження пілотного проекту в закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.
Раніше очільник міністерства Сергій Шкарлет назвав п’ять завдань команди МОН.