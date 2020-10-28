В Минобразования предложили обсудить проект Положения о дуальной форме получения образования
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство образования и науки Украины предложило для общественного обсуждения проект Положения про дуальную форму получения высшего и профессионального предвысшего образования. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Кабинета министров Украины, передает УНН.
“Целью разработки Положения является создание правовой основы подготовки специалистов высшего и профессионально предвысшего образования по дуальной форме получения образования и условий для полноценного внедрения дуальной формы получения высшего и профессионального предвысшего образования”, — говорится в сообщении.
Как пояснили в Минобразования, введение дуальной формы получения образования будет способствовать совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных специалистов и обеспечению успешной адаптации студентов-выпускников к профессиональной деятельности.
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Так, министерство отмечает, что среди преимуществ для студента, который будет получать образование по такой форме обучения, являются:
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- его профессиональная направленность;
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- умение работать в команде;
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- ответственность;
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- финансовая независимость.
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Указание положения, по данным МОН, дает для учебного заведения новые возможности для:
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- повышение качества образования за счет оперативной коррекции образовательных программ;
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- прикладных научных исследований;
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- укрепление конкурентоспособности на рынке предоставления образовательных услуг и тому подобное.
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“Бизнес со своей стороны влияет на развитие и становление востребованных профессий, получает профессионально подготовленного специалиста. Также расширяет долговременные связи с целью более эффективного роста общих возможностей для организации образовательного, учебно-производственного и производственного процессов, педагогического и научно-педагогического потенциала”, — пояснили в министерстве.
В МОН напомнили, что сейчас подписан меморандум по реализации введения пилотного проекта в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования по подготовке специалистов по дуальной форме получения образования.
Ранее глава министерства Сергей Шкарлет назвал пять задач команды МОН.