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В Минобразования предложили обсудить проект Положения о дуальной форме получения образования

В Минобразования предложили обсудить проект Положения о дуальной форме получения образования

Киев  •  УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министерство образования и науки Украины предложило для общественного обсуждения проект Положения про дуальную форму получения высшего и профессионального предвысшего образования. Об этом говорится в сообщении пресс-центре Кабинета министров Украины, передает УНН.

“Целью разработки Положения является создание правовой основы подготовки специалистов высшего и профессионально предвысшего образования по дуальной форме получения образования и условий для полноценного внедрения дуальной формы получения высшего и профессионального предвысшего образования”, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Минобразования, введение дуальной формы получения образования будет способствовать совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных специалистов и обеспечению успешной адаптации студентов-выпускников к профессиональной деятельности.

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Так, министерство отмечает, что среди преимуществ для студента, который будет получать образование по такой форме обучения, являются:

  • его профессиональная направленность;
  • умение работать в команде;
  • ответственность;
  • финансовая независимость.

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Указание положения, по данным МОН, дает для учебного заведения новые возможности для:

  • повышение качества образования за счет оперативной коррекции образовательных программ;
  • прикладных научных исследований;
  • укрепление конкурентоспособности на рынке предоставления образовательных услуг и тому подобное.

“Бизнес со своей стороны влияет на развитие и становление востребованных профессий, получает профессионально подготовленного специалиста. Также расширяет долговременные связи с целью более эффективного роста общих возможностей для организации образовательного, учебно-производственного и производственного процессов, педагогического и научно-педагогического потенциала”, — пояснили в министерстве.

В МОН напомнили, что сейчас подписан меморандум по реализации введения пилотного проекта в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования по подготовке специалистов по дуальной форме получения образования.

Ранее глава министерства Сергей Шкарлет назвал пять задач команды МОН.

Украинские Национальные Новости

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