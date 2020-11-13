У МОН розповіли, як працюватимуть профтехи під час змішаного навчання

"Із 16 листопада закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано проводити навчання за змішаною формою з внесенням змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять. Важливо, що відвідувати заняття учні зможуть групами не більш ніж 20 осіб. Готуючись до змішаного навчання, адміністрації варто організувати процес у такий спосіб, щоб учні та педагоги менше контактували між собою", - йдеться у повідомленні.

Відтак, потрібно змінити тривалість перерв, час початку та завершення занять.

"У закладі також рекомендовано організувати регулярне прибирання, проведення дезінфекції предметів загального вжитку. Крім того, в цей період доступ сторонніх осіб, які не беруть участі в освітньому процесі, забороняється", - додали у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, Міністерство освіти і науки України рекомендує з 16 листопада закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою.