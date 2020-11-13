МОН рекомендує закладам вищої освіти з понеділка вводити змішану форму навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Міністерство освіти і науки України рекомендує з 16 листопада закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити навчання за змішаною формою. Про це написав в Telegram очільник міністерства Сергій Шкарлет, передає УНН.
"Із 16 листопада 2020 року навчання в закладах вищої та фахової передвищої освіти МОН рекомендує проводити за змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять, враховуючи епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні та закладі освіти. Лист вже надісланий керівникам закладів освіти", - написав Шкарлет.
Нагадаємо, через карантин школи на Київщині працюють за змішаною формою, понад 37 тис. учнів навчаються дистанційно.