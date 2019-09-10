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У МОН розповіли, коли освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу

У МОН розповіли, коли освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу

Київ • УНН

 • 11503 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу на початку листопада. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України, передає УНН.

"Вже на початку листопада освітній омбудсмен та його офіс розпочнуть повноцінну роботу", - йдеться в повідомленні.

"Ми зараз рухаємося за запланованим графіком, дотримуючись усіх термінів. Зокрема, затверджуємо штатний розпис. У нас буде 5 людей в юридичному відділі, буде сектор роботи зі зверненнями, сектор нормативно-правової роботи. Ми вже розпочали роботу над пропозиціями до проєкту Закону "Про повну загальну середню освіту". Там є моменти, які мене як освітнього омбудсмена дуже цікавлять. Є речі та проблеми, які можливо вирішити тільки встановивши нові правила взаємодії в системі освіти, саме тому внесення пропозицій до законів та нормативних документів ми розглядаємо як одне з дуже важливих для нас питань", - сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Омбудсмен також зазначив, що до листопада його офісу необхідно розробити ще дуже багато внутрішніх процедур, напрацювати алгоритми роботи зі зверненнями, адже фактично зараз цього немає.

За словами Горбачова, його офіс також планує щомісяця робити аналітику щодо звернень громадян.

"Ми будемо робити аналітику кожного місяця про те, які звернення надходили, яка тематика, які шляхи вирішення пропонував офіс освітнього омбудсмена. І тут пов’язане питання - побудова взаємодії з міністерством, з Державною службою якості освіти. У нас була вже зустріч із Нацполіцією, вони пропонують зробити меморандум про співпрацю між освітнім омбудсменом і поліцією або ювенальною превенцією, бо наші питання перетинаються. Також плануємо зустріч з уповноваженим Президента з прав дитини Миколою Кулебою", — зазначив освітній омбудсмен.

Нагадаємо, що нову інституцію освітнього омбудсмена запропонувало Міністерство освіти і науки 28 грудня 2018 року. Ціль роботи офісу – захист прав дітей, батьків, вчителів та викладачів. На основі конкурсу, освітнім омбудсменом було обрано Сергія Горбачова.

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