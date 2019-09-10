В МОН рассказали, когда образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу

"Уже в начале ноября образовательный омбудсмен и его офис начнут полноценную работу", - говорится в сообщении.

"Мы сейчас двигаемся по запланированному графику, соблюдая все сроки. В частности, утверждаем штатное расписание. У нас будет 5 человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту Закона "О полном общем среднем образовании". Там есть моменты, которые меня как образовательного омбудсмена очень интересуют. Есть вещи и проблемы, которые можно решить только установив новые правила взаимодействия в системе образования, поэтому внесение предложений в законы и нормативные документы мы рассматриваем как один из важных для нас вопросов", - сказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

Омбудсмен также отметил, что до ноября его офису необходимо разработать еще очень много внутренних процедур, разработать алгоритмы работы с обращениями, ведь фактически сейчас этого нет.

По словам Горбачева, его офис также планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан.

"Мы будем делать аналитику каждыц месяц о том, какие обращения поступали, какая тематика, какие пути решения предлагал офис образовательного омбудсмена. И здесь связанный вопрос - построение взаимодействия с министерством, с Государственной службой качества образования. У нас была уже встреча с Нацполицией, они предлагают сделать меморандум о сотрудничестве между образовательным омбудсменом и полицией или ювенальной превенцией, потому что наши вопросы пересекаются. Также планируем встречу с уполномоченным Президента по правам ребенка Николаем Кулебой", - отметил образовательный омбудсмен.

Напомним, что новый институт образовательного омбудсмена предложило Министерство образования и науки 28 декабря 2018 года. Цель работы офиса - защита прав детей, родителей, учителей и преподавателей. На основе конкурса, образовательным омбудсменом был избран Сергей Горбачев.