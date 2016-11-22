У МОН поки не збираються повертати спеціальність "геологія" до українських ВНЗ

прошу дати у стрічку дякую з плашкою ексклюзив!!! ТЕГ Геологія ядерний потенціал

Так, постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” такі напрямки підготовки як “Геологія”, “Географія”, “Гідрометеорологія” не передбачені а все розмаїття спеціальностей цих напрямків (всього 21) об’єднані в одну єдину — “Науки про Землю”.

У зв’язку з такою ситуацією Держгеонагляд неодноразово звертався до Міністерства освіти і науки України, Кабінету міністрів України щодо необхідності внесення змін до зазначеної постанови із метою відновлення спеціальності “Геологія”

Однак у МОН з цього приводу повідомили таке:

“На сьогодні в Кабінеті Міністрів України знаходиться проект постанови КМУ, яким, зокрема, передбачається введення до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності „Географія“.

Таким чином, у межах спеціальності „Наука про землю“, яка є у переліку, можлива підготовка за спеціалізаціями, які передбачають вивчення складу і будови Землі, в тому числі геології, фізики, мінералогії тощо”.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ситуація з підготовкою геологів в Україні є критичною.

Сама професія геолога перебуває під загрозою знищення.

Через кризу галузі, українські геологи працюють лише на 30-40% cвого робочого часу.

Науковці наголошують, якщо ще декілька років держава буде закривати очі на підтримку науково потенціалу, то у підсумку просто втратить свій ядерний потенціал.