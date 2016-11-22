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В МОН пока не собираются возвращать специальность "геология" в украинские вузы

Киев • УНН

 • 11865 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Министерство образования и науки Украины пока не планирует возвращать в украинские вузы специальность «Геология». Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

В МОН пока не собираются возвращать специальность "геология" в украинские вузы

прошу дать в ленту благодарю с плашкой эксклюзив !!! ТЭГ Геология ядерный потенциал

Так, постановлением Кабинета министров Украины от 29 апреля 2015 № 266 "Об утверждении перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования" такие направления подготовки как "Геология", "География", "Гидрометеорология" не предусмотрены а все разнообразие специальностей этих направлений (всего 21) объединены в одну единую - "Науки о Земле".

В связи с такой ситуацией Госгеонадзор неоднократно обращался в Министерство образования и науки Украины, Кабинета министров Украины о необходимости внесения изменений в указанное постановление с целью восстановления специальности "Геология"

Однако в МОН по этому поводу сообщили следующее:

"На сегодня в Кабинете Министров Украины находится проект постановления КМУ, которым, в частности, предусматривается введение в перечень областей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования специальности" География ".

Таким образом, в рамках специальности "Наука о земле», которая есть в перечене, возможна подготовка по специальностям, которые предусматривают изучение состава и строения Земли, в том числе геологии, физики, минералогии и т.п. ".

Напомним, как сообщал УНН, ситуация с подготовкой геологов в Украине является критической.

Сама профессия геолога находится под угрозой уничтожения.

Из-за кризиса отрасли, украинские геологи работают только на 30-40%   своего рабочего времени.

Ученые отмечают, если еще несколько лет государство будет закрывать глаза на поддержку научного потенциала, то в итоге просто потеряет свой ядерный потенциал.

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