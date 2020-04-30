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У МОН не виключають можливості повернення студентів до навчання у червні

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Якщо обмежувальні карантинні заходи будуть зняті, то є вірогідність того, що у червні студенти зможуть повернутися за парти, особливо це стосується захисту дипломних робіт. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний, передає УНН.

У МОН не виключають можливості повернення студентів до навчання у червні

“Якщо будуть зняті ті обмеження, які зараз забороняють нам перебувати у навчальних аудиторіях, бібліотеках...то, ми зможемо ще в червні повернутися до навчання, це буде рішення кожного окремого університету. Тому що такий дозвіл буде не виключено, що ми можемо повернутися у червні до навчання. Це в першу чергу може стосуватися захисту дипломних робіт, якщо ніяким чином не вдається їх організувати дистанційно”, — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що заклади вищої освіти в Україні завершать навчальний рік дистанційно

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