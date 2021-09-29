У МОН назвали області з найменшим рівнем вакцинації від COVID-19 cеред освітян
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Серед усіх областей України найменший показник вакцинації серед освітян зафіксовано в Івано-Франківській області. Про це у своєму Telegram каналі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає УНН.
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За наданою інформацією, найменший показник вакцинації встановлено в областях: Рівненська – 46,6%, Львівська– 44,3%, Одеська– 43,9%. На останньому місці Івано-Франківська область з показником 41%.
У числі найкращих: Полтавська область – 58,5%, Черкаська – 56%, м. Київ – 55,4%, Київська – 52,8%, Житомирська – 52,5%, Вінницька – 52,4% вакцинованих.
Також зазначається, що станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакциновані – 203 тис. (31%).
Додамо
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що проект наказу Міністерства охорони здоров’я про обов'язкові щеплення від коронавірусу, куди до переліку попередньо внесено освітян та чиновників, наразі перебуває на погодженні з іншими органами державної влади.
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.
При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.
Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.