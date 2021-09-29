В МОН назвали области с наименьшим уровнем вакцинации от COVID-19 среди педагогов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Среди всех областей Украины наименьший показатель вакцинации среди педагогов зафиксировано в Ивано-Франковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, наименьший показатель вакцинации установлено в областях Ровенская - 46,6%, Львовская - 44,3%, Одесская - 43,9%. На последнем месте Ивано-Франковская область с показателем 41%.
В числе лучших Полтавская область - 58,5%, Черкасская - 56%, Киев - 55,4%, Киевская - 52,8%, Житомирская - 52,5%, Винницкая - 52,4% вакцинированных.
Также отмечается, что по состоянию на 29 сентября вакцинировано более 452 тыс. работников учреждений общего среднего образования, из них почти 280 тыс. (42,7%) получили полный цикл вакцинации и 172 тыс. (26%) - неполный цикл; не вакцинированные - 203 тыс. (31%).
Добавим
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что проект приказа Министерства здравоохранения об обязательных прививках от коронавируса, куда в перечень предварительно внесено педагогов и чиновников, сейчас находится на согласовании с другими органами государственной власти.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.
При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будет иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.
Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.