У МОН назвали кількість студентів, які прибули в Україну з Росії

Так, в Україну станом на 26 жовтня 2020 року прибуло 265 студентів з Росії з метою здобуття вищої освіти.

Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців.



