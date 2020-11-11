У МОН назвали кількість студентів, які прибули в Україну з Росії

У МОН назвали кількість студентів, які прибули в Україну з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. В Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 200 студентів з Російської Федерації. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі МОН у відповідь на запит.
Так, в Україну станом на 26 жовтня 2020 року прибуло 265 студентів з Росії з метою здобуття вищої освіти.
Як повідомлялося, в Україну з метою здобуття вищої освіти цього року прибуло понад 7,8 тис. іноземців, що на понад 20 тис. менше, ніж за останні два роки.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки опрацьовує питання створення е-платформи для студентів-іноземців.