В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России

Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России с целью получения высшего образования.

Как сообщалось, в Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.

Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.



