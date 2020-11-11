В МОН назвали количество студентов, которые прибыли в Украину из России
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 200 студентов из Российской Федерации. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос.
Так, в Украину по состоянию на 26 октября 2020 года прибыло 265 студентов из России с целью получения высшего образования.
Как сообщалось, в Украину с целью получения высшего образования в этом году прибыло более 7,8 тыс. иностранцев, что более чем на 20 тыс. меньше, чем за последние два года.
Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.