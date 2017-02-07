У Молдові з'явиться офіс НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Молдові цього року з’явиться офіс НАТО. Про це заявила заступник генсека альянсу Роуз Гетемюллер, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"У цьому році новий офіс НАТО по зв'язку буде відкритий в Кишиневі. Це не військова база, а невелика дипломатична місія, що складається з цивільних осіб. Солдат НАТО в Молдові не буде. У НАТО відкривалися офіси і в інших країнах-партнерах, таких як Росія , Україна і Грузія", - заявила Р.Гетемюллер.
Як повідомляв УНН, у Молдові опозиція вимагала заслухати в парламенті главу МЗС Андрія Галбура у зв'язку із планами влади відкрити в Кишиневі офіс НАТО всупереч прописаному в Конституції нейтралітету.