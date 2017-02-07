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В Молдове появится офис НАТО

Киев • УНН

 • 7925 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Молдове в этом году появится офис НАТО. Об этом заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

В Молдове появится офис НАТО

"В этом году новый офис НАТО связи будет открыт в Кишиневе. Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдове не будет. В НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия", - заявила Р.Гетемюллер.

Как сообщал УНН, в Молдове оппозиция требовала заслушать в парламенте главу МИД Андрея Галбура в связи с планами властей открыть в Кишиневе офис НАТО вопреки прописанному в Конституции нейтралитету.

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