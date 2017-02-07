В Молдове появится офис НАТО

"В этом году новый офис НАТО связи будет открыт в Кишиневе. Это не военная база, а небольшая дипломатическая миссия, состоящая из гражданских лиц. Солдат НАТО в Молдове не будет. В НАТО открывались офисы и в других странах-партнерах, таких как Россия, Украина и Грузия", - заявила Р.Гетемюллер.

Как сообщал УНН, в Молдове оппозиция требовала заслушать в парламенте главу МИД Андрея Галбура в связи с планами властей открыть в Кишиневе офис НАТО вопреки прописанному в Конституции нейтралитету.