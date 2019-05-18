У Молдові затримані гастарбайтери з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Співробітники поліції Молдови затримали на півдні країни трьох гастарбайтерів, які працювали в Молдові нелегально. Вони виявилися громадянами України і Вірменії. Про це повідомляє УНН із посиланням на молдовське видання point.md.
При них не виявилося документів, які дозволяли б їм здійснювати трудову діяльність на території Молдови.
В результаті всі троє отримали припис покинути територію країни протягом п'ятнадцяти днів, з подальшою забороною на в'їзд терміном на три роки, повідомляє телеканал ProTV.
Також вони покарані грошовими штрафами в загальній сумі 9000 леїв (приблизно 13,2 тисячі гривень). Оштрафовано і роботодавців - по 3000 леїв (4,4 тисячі гривень) за кожну незаконно працюючу особу.
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Нагадаємо, у Запоріжжі під час перевірки гуртожитків та прилеглої території вишів міста виявили трьох відрахованих студентів-іноземців, які незаконно перебували на території України.