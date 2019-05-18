В Молдове задержаны гастарбайтеры из Украины

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 46494 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 70223 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86715 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99091 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123695 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111816 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137900 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В Молдове задержаны гастарбайтеры из Украины

В Молдове задержаны гастарбайтеры из Украины

Киев  •  УНН

 • 16690 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сотрудники полиции Молдовы задержали на юге страны трех гастарбайтеров, работавших в Молдове нелегально. Они оказались гражданами Украины и Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавское издание point.md.

При них не оказалось документов, которые позволяли бы им осуществлять трудовую деятельность на территории Молдовы.

В результате все трое получили предписание покинуть территорию страны в течение пятнадцати дней, с последующим запретом на въезд сроком на три года, сообщает телеканал ProTV.

Также они наказаны денежными штрафами в общей сумме 9000 леев (примерно 13,2 тысячи гривен). Оштрафованы и работодатели - по 3000 леев (4,4 тысячи гривен) за каждого незаконно работающего человека.

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Напомним, в Запорожье во время проверки общежитий и прилегающей территории вузов города обнаружили трех отчисленных студентов-иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины.

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