В Молдове задержаны гастарбайтеры из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Сотрудники полиции Молдовы задержали на юге страны трех гастарбайтеров, работавших в Молдове нелегально. Они оказались гражданами Украины и Армении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на молдавское издание point.md.
При них не оказалось документов, которые позволяли бы им осуществлять трудовую деятельность на территории Молдовы.
В результате все трое получили предписание покинуть территорию страны в течение пятнадцати дней, с последующим запретом на въезд сроком на три года, сообщает телеканал ProTV.
Также они наказаны денежными штрафами в общей сумме 9000 леев (примерно 13,2 тысячи гривен). Оштрафованы и работодатели - по 3000 леев (4,4 тысячи гривен) за каждого незаконно работающего человека.
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Напомним, в Запорожье во время проверки общежитий и прилегающей территории вузов города обнаружили трех отчисленных студентов-иностранцев, которые незаконно находились на территории Украины.