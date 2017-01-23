У Молдові затримали найманця, який воював за сепаратистів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Громадянина Молдови заарештували за участь у бойових діях на сході України на боці сепаратистів. Про це повідомляє Служба інформації і безпеки Молдови, передає УНН.
Як зазначається у повідомленні, чоловік був затриманий наприкінці минулого тижня співробітниками Служби інформації і безпеки Молдови за те, що воював як найманець на стороні сепаратистсько-екстремістських утворень на території України. Йому 24 роки. Родом він з Чимишлійського району, наразі проживає у місті Варниця.
Наголошується, що чоловік повністю визнав свою провину і готовий співпрацювати з органами правопорядку.
Також зазначається, що проти нього порушено кримінальну справу за статтею 141 ("найманство") Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує тюремне ув'язнення терміном від 3 до 7 років.
У повідомленні також додали, що наразі суд заарештував підозрюваного терміном на 30 днів.
Нагадаємо, 10 січня у Бахмуті 24-річний бойовик добровільно здався поліцейським. Після перевірки на причетність до тяжких злочинів, чоловік може отримати шанс на подальше життя без кримінальної відповідальності.