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В Молдове задержали наемника, который воевал за сепаратистов на Донбассе

Киев • УНН

 • 8834 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Гражданина Молдовы арестовали за участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Об этом сообщает Служба информации и безопасности Молдовы, передает УНН.

Как отмечается в сообщении, мужчина был задержан в конце прошлой недели сотрудниками Службы информации и безопасности Молдовы за то, что воевал как наемник на стороне сепаратистских-экстремистских образований на территории Украины. Ему 24 года. Родом он из Чимишлийського района, сейчас проживает в городе Варница.

Отмечается, что мужчина полностью признал свою вину и готов сотрудничать с органами правопорядка.

Также отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье 141 ("наемничество") Уголовного кодекса. Мужчине грозит тюремное заключение сроком от 3 до 7 лет.

В сообщении также добавили, что в настоящее время суд арестовал подозреваемого сроком на 30 дней.

Напомним, 10 января в Бахмуте 24-летний боевик добровольно сдался полицейским. После проверки на причастность к тяжким преступлениям, мужчина может получить шанс на дальнейшую жизнь без уголовной ответственности.

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