Бюро зв'язку НАТО запрацює у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Бюро зв'язку НАТО розпочне роботу в столиці Молдави з березня. Про це заявив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр республіки Павел Філіп, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Ми розробили проект національної стратегії оборони та винесли її на публічне обговорення. З березня в Кишиневі почне роботу Бюро зв'язку з НАТО. Таким чином, почнеться необхідний діалог і корисна співпраця для модернізації нашої національної армії", - зазначив П.Філіп.
Наприкінці листопада 2016 року прем'єр-міністр Молдави і Генсек НАТО Йєнс Столтенберг підписали угоду про відкриття Бюро по зв'язках НАТО в Кишиневі. Відповідний документ пізніше ратифікував парламент республіки.