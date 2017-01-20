Бюро зв'язку НАТО запрацює у Молдові

"Ми розробили проект національної стратегії оборони та винесли її на публічне обговорення. З березня в Кишиневі почне роботу Бюро зв'язку з НАТО. Таким чином, почнеться необхідний діалог і корисна співпраця для модернізації нашої національної армії", - зазначив П.Філіп.

Наприкінці листопада 2016 року прем'єр-міністр Молдави і Генсек НАТО Йєнс Столтенберг підписали угоду про відкриття Бюро по зв'язках НАТО в Кишиневі. Відповідний документ пізніше ратифікував парламент республіки.