В Молдове заработает Бюро связи с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Бюро связи с НАТО начнет работу в столице Молдавии с марта. Об этом заявил на брифинге в пятницу премьер-министр республики Павел Филип, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы разработали проект национальной обороны и вынесли его на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе начнет работу Бюро связи с НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии", - отметил П.Филип.
В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и Генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии Бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.