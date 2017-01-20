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В Молдове заработает Бюро связи с НАТО

В Молдове заработает Бюро связи с НАТО

Киев • УНН

 • 9006 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Бюро связи с НАТО начнет работу в столице Молдавии с марта. Об этом заявил на брифинге в пятницу премьер-министр республики Павел Филип, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы разработали проект национальной обороны и вынесли его на публичное обсуждение. С марта в Кишиневе начнет работу Бюро связи с НАТО. Таким образом, начнется необходимый диалог и полезное сотрудничество для модернизации нашей национальной армии", - отметил П.Филип.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и Генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали соглашение об открытии Бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики.

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