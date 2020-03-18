У Молдові зафіксували першу смерть через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Молдові померла пацієнтка, яка захворіла на COVID-19. У неї були хронічні захворювання. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве ЗМІ point.md.
“Перша смерть від коронавірусу зареєстрована в Молдові”, — повідомила міністр охорони здоров’я Віоріка Думбревяну.
Повідомляється, що пацієнтка була в критичному стані чотири дні і померла від зупинки серця.
“Померлій пацієнтці був 61 рік, вона страждала іншими хронічними захворюваннями. Останні два дні вона була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, а лікарі боролися за її життя”, — повідомили в ЗМІ.
Також сказано, що жінка повернулася з Італії і кілька днів провела в рідному селі. Село зараз на карантині. Багато жителів знаходяться під наглядом.
Повідомляється, що в даний час в Республіці Молдова офіційно зафіксовані 30 випадків зараження COVID-19.
Нагадаємо, в Молдові ввели надзвичайний стан через коронавірус.