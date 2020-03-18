В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Молдове умерла пациентка, которая заболела на COVID-19. У нее были хронические заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное СМИ point.md.
“Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Молдове”, — сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Сообщается, что пациентка была в критическом состоянии четыре дня и умерла от остановки сердца.
“Умершей пациентке был 61 год, она страдала другими хроническими заболеваниями. Последние два дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи боролись за ее жизнь”, — сообщили в СМИ.
Также сказано, что женщина вернулась из Италии и несколько дней провела в родном селе. Село сейчас на карантине. Многие жители находятся под наблюдением.
Сообщается, что в настоящее время в Республике Молдова официально зафиксированы 30 случаев заражения COVID-19.
Напомним, в Молдове ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.