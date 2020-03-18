В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104028 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106701 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 108651 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107338 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 116734 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101683 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105937 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106775 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131676 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130500 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Молдове зафиксировали первую смерть из-за коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. В Молдове умерла пациентка, которая заболела на COVID-19. У нее были хронические заболевания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное СМИ point.md.

“Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Молдове”, — сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Сообщается, что пациентка была в критическом состоянии четыре дня и умерла от остановки сердца.

“Умершей пациентке был 61 год, она страдала другими хроническими заболеваниями. Последние два дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи боролись за ее жизнь”, — сообщили в СМИ.

Также сказано, что женщина вернулась из Италии и несколько дней провела в родном селе. Село сейчас на карантине. Многие жители находятся под наблюдением.

Сообщается, что в настоящее время в Республике Молдова официально зафиксированы 30 случаев заражения COVID-19.

Напомним, в Молдове ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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