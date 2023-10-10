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У Молдові спростували, що Коболєв є радником Санду

У Молдові спростували, що Коболєв є радником Санду

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Ексголова НАК "Нафтогаз України" Андрій Кобалєв, який наразі перебуває в Україні під слідством, консультує владу Молдови з енергетичних питань, але не є радником президента країни Майї Санду. Про це повідомляє NewsMaker, пише УНН.

Деталі

Як повідомили в адміністрації президента Молдови, за рекомендацією Європейської комісії Андрій Коболєв дійсно безплатно консультував молдовську владу. Там зазначили, що це сталося у розпал енергетичної кризи 2021-2022 років, коли Коболєв ще не перебував під слідством.

"Зараз Андрій Коболєв консультує міністерство енергетики Молдови з питань, пов'язаних із аудитом "Молдовагаз". Його досвід корисний, оскільки підприємство "Нафтогаз", яке він очолював, змогло відсудити у "Газпрому" близько 4,6 млрд дол.", - підтвердили в адміністрації Санду.

Водночас там наголосили, що "Андрій Коболєв не є радником президента Молдови Майї Санду".

Раніше 

ЗМІ повідомляли, що Коболєв заявив, що є "радником президента Молдови".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВАКС на місяць продовжив обов'язки Коболєву

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