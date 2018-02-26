У Молдові оштрафували телеканал після показу російського фільму про "взяття" Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Координаційна Рада з питань телебачення і аудіовіщання Республіки Молдова оштрафувала телекомпанію RTRMoldova на суму 50 тисяч леїв, що еквівалентно близько 3 тисячам доларів США за недотримання положень Закону Республіки Молдова про боротьбу з пропагандою. Про це повідомляє УНН з посиланням на DEschide.md.
“На засіданні КСТР внаслідок моніторингу діяльності каналу були представлені докази численних порушень, допущених телекомпанією РТР Молдова. Керівництво телекомпанії не підпорядковані новим вимогами законодавства РМ і продовжило ретрансляцію програм новин, вироблених в Російській Федерації, перевівши їх в розряд “іноземних новин”, — повідомляє видання.
Крім того, за тією ж причиною була оштрафована телекомпанії ТВ БОКС на суму в 40 тисяч леїв за ігнорування національного законодавства в боротьбі з пропагандою.
Відзначимо, що в разі повторного порушення, штрафи становлять від 70 до 100 тисяч леїв, а після — відгук ліцензії на право мовлення.
Як повідомляв УНН, 12 лютого 2018 року вступили в дію положення закону про зміни і доповнення до аудіовізуальної Кодексу РМ. Національні мовники, зобов’язані припинити ретрансляцію новинних блоків і програм, країн, які не є підписантами міжнародного положення про транскордонне телерадіомовлення.
Відзначимо, що за повідомленням молдавських ЗМІ, цей телеканал минулого вечора показав фільм, зняті в 2014 році, який називався “Русский хакертер”, і мова йшла про обставини “взяття” Криму.