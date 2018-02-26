В Молдове оштрафовали телеканал после показа российского фильма о "взятии" Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Координационный Совет по телевидению и аудиовещанию Республики Молдова оштрафовал телекомпанию RTRMoldova на сумму 50 тысяч леев, что эквивалентно около 3 тысячам долларов США за несоблюдение положений Закона Республики Молдова о борьбе с пропагандой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DEschide.md.
“На заседании КСТР вследствие мониторинга деятельности канала были представлены доказательства многочисленных нарушений, допущенных телекомпанией РТР Молдова. Руководство телекомпании не подчинилось новым требованиями законодательства РМ и продолжило ретрансляцию новостных программ, произведенных в Российской Федерации, переведя их в разряд “иностранных новостей”, — сообщает издание.
Кроме того, по той же причиной была оштрафована телекомпании ТВ БОКС на сумму в 40 тысяч леев за игнорировани национального законодательства в борьбе с пропагандой.
Отметим, что в случае повторного нарушения, штрафы составляют от 70 до 100 тысяч леев, а после — отзыв лицензии на право вещания.
Как сообщал УНН, 12 февраля 2018 вступили в действие положения закона об изменениях и дополнениях к аудиовизуальной Кодекса РМ. Национальные вещатели обязаны прекратить ретрансляцию новостных блоков и программ, стран, которые не являются подписантами международного положения о трансграничном телерадиовещания.
Отметим, что по сообщению молдавских СМИ, этот телеканал вчера вечером показал фильм, снятые в 2014 году, который назывался “Русский хакертер”, и речь шла об обстоятельствах “взятие” Крыма.